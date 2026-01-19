Harga Metapro Hari Ini

Harga live Metapro (MPRO) hari ini adalah $ 0.00075501, dengan perubahan 5.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MPRO ke USD saat ini adalah $ 0.00075501 per MPRO.

Metapro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,847.74, dengan suplai yang beredar 17.02M MPRO. Selama 24 jam terakhir, MPRO diperdagangkan antara $ 0.0007534 (low) dan $ 0.0008071 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.335207, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001812.

Dalam kinerja jangka pendek, MPRO bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -11.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Metapro (MPRO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.78K$ 41.78K $ 41.78K Suplai Peredaran 17.02M 17.02M 17.02M Total Suplai 55,335,817.42027803 55,335,817.42027803 55,335,817.42027803

Kapitalisasi Pasar Metapro saat ini adalah $ 12.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MPRO adalah 17.02M, dan total suplainya sebesar 55335817.42027803. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.78K.