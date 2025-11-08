Harga Mirai The WhiteRabbit Hari Ini

Harga live Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIRAI ke USD saat ini adalah -- per MIRAI.

Mirai The WhiteRabbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,099, dengan suplai yang beredar 420.69B MIRAI. Selama 24 jam terakhir, MIRAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIRAI bergerak +2.15% dalam satu jam terakhir dan -35.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Kapitalisasi Pasar $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.10K$ 24.10K $ 24.10K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mirai The WhiteRabbit saat ini adalah $ 24.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIRAI adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.10K.