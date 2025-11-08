Harga Monitoring the Situation Hari Ini

Harga live Monitoring the Situation (MONITOR) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONITOR ke USD saat ini adalah -- per MONITOR.

Monitoring the Situation saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,857, dengan suplai yang beredar 993.48M MONITOR. Selama 24 jam terakhir, MONITOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00228968, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MONITOR bergerak +2.18% dalam satu jam terakhir dan -14.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monitoring the Situation (MONITOR)

Kapitalisasi Pasar $ 35.86K$ 35.86K $ 35.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.86K$ 35.86K $ 35.86K Suplai Peredaran 993.48M 993.48M 993.48M Total Suplai 993,483,390.689755 993,483,390.689755 993,483,390.689755

Kapitalisasi Pasar Monitoring the Situation saat ini adalah $ 35.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONITOR adalah 993.48M, dan total suplainya sebesar 993483390.689755. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.86K.