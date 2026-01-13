Harga Monkey Currency (LEAF)
Harga live Monkey Currency (LEAF) hari ini adalah $ 0.00002102, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEAF ke USD saat ini adalah $ 0.00002102 per LEAF.
Monkey Currency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,988, dengan suplai yang beredar 998.52M LEAF. Selama 24 jam terakhir, LEAF diperdagangkan antara $ 0.00002065 (low) dan $ 0.00002381 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021606, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001949.
Dalam kinerja jangka pendek, LEAF bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -33.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Monkey Currency saat ini adalah $ 20.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEAF adalah 998.52M, dan total suplainya sebesar 998520414.3636993. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.99K.
+0.08%
+1.75%
-33.84%
-33.84%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ -0.0000114265.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.75%
|30 Days
|$ -0.0000114265
|-54.36%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Monkey Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga saat ini dari Monkey Currency?
Monkey Currency (LEAF) diperdagangkan pada Rp0.35413577215800000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.75% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.
Apa peran Monkey Currency dalam ekosistemnya?
Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BagsApp Ecosystem, LEAF sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.
Seberapa aktif LEAF diperdagangkan hari ini?
Selama 24 jam terakhir, LEAF mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.
Berapa jumlah pasokan beredar dari Monkey Currency?
Terdapat 998520414.3636993 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.
Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat LEAF?
Monkey Currency saat ini menempati peringkat pasar #9865 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp353596650.145200000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.
Bagaimana kinerja Monkey Currency dalam 24 jam terakhir?
Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 1.75% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.
Bagaimana perbandingan Monkey Currency dengan aset serupa dalam kategori yang sama?
Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BagsApp Ecosystem, LEAF menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.