Harga live Monkey Currency hari ini adalah 0.00002102 USD. Kapitalisasi pasar LEAF adalah 20,988 USD. Lacak informasi harga aktual LEAF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LEAF

Info Harga LEAF

Penjelasan LEAF

Situs Web Resmi LEAF

Tokenomi LEAF

Prakiraan Harga LEAF

Logo Monkey Currency

Harga Monkey Currency (LEAF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LEAF ke USD:

+0.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Monkey Currency (LEAF)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:49:17 (UTC+8)

Harga Monkey Currency Hari Ini

Harga live Monkey Currency (LEAF) hari ini adalah $ 0.00002102, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEAF ke USD saat ini adalah $ 0.00002102 per LEAF.

Monkey Currency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,988, dengan suplai yang beredar 998.52M LEAF. Selama 24 jam terakhir, LEAF diperdagangkan antara $ 0.00002065 (low) dan $ 0.00002381 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021606, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001949.

Dalam kinerja jangka pendek, LEAF bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -33.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monkey Currency (LEAF)

$ 20.99K
$ 20.99K

$ 20.99K
$ 20.99K

998.52M
998.52M

998,520,414.3636993
998,520,414.3636993

Kapitalisasi Pasar Monkey Currency saat ini adalah $ 20.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEAF adalah 998.52M, dan total suplainya sebesar 998520414.3636993. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.99K.

Riwayat Harga Monkey Currency USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002065
$ 0.00002065
Low 24 Jam
$ 0.00002381
$ 0.00002381
High 24 Jam

$ 0.00002065
$ 0.00002065

$ 0.00002381
$ 0.00002381

$ 0.00021606
$ 0.00021606

$ 0.00001949
$ 0.00001949

+0.08%

+1.75%

-33.84%

-33.84%

Riwayat Harga Monkey Currency (LEAF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ -0.0000114265.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Monkey Currency ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.75%
30 Days$ -0.0000114265-54.36%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Monkey Currency

Prediksi Harga Monkey Currency (LEAF) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LEAF pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Monkey Currency (LEAF) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Monkey Currency berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Monkey Currency yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LEAF pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Monkey Currency.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Monkey Currency (LEAF)

Situs Web Resmi

Tentang Monkey Currency

Berapa harga saat ini dari Monkey Currency?

Monkey Currency (LEAF) diperdagangkan pada Rp0.35413577215800000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.75% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Monkey Currency dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BagsApp Ecosystem, LEAF sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif LEAF diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, LEAF mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Monkey Currency?

Terdapat 998520414.3636993 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat LEAF?

Monkey Currency saat ini menempati peringkat pasar #9865 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp353596650.145200000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Monkey Currency dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 1.75% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Monkey Currency dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BagsApp Ecosystem, LEAF menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Monkey Currency

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:49:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Monkey Currency (LEAF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

$0.00000

$0.01848

$0.9996

$0.01961

$0.7968

$1.2891

$0.3716

$0.01961

$0.0129460

$0.0000000005061

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.