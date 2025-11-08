Harga MoonLana Hari Ini

Harga live MoonLana (MOLA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOLA ke USD saat ini adalah -- per MOLA.

MoonLana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,264, dengan suplai yang beredar 4.19B MOLA. Selama 24 jam terakhir, MOLA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00691504, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOLA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MoonLana (MOLA)

Kapitalisasi Pasar $ 28.26K$ 28.26K $ 28.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.34K$ 28.34K $ 28.34K Suplai Peredaran 4.19B 4.19B 4.19B Total Suplai 4,199,465,102.0 4,199,465,102.0 4,199,465,102.0

Kapitalisasi Pasar MoonLana saat ini adalah $ 28.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOLA adalah 4.19B, dan total suplainya sebesar 4199465102.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.34K.