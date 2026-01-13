Harga Moonwalk Fitness Hari Ini

Harga live Moonwalk Fitness (MF) hari ini adalah $ 0.0081401, dengan perubahan 7.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MF ke USD saat ini adalah $ 0.0081401 per MF.

Moonwalk Fitness saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,544,063, dengan suplai yang beredar 189.69M MF. Selama 24 jam terakhir, MF diperdagangkan antara $ 0.00813532 (low) dan $ 0.00880846 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.071899, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00813532.

Dalam kinerja jangka pendek, MF bergerak -1.07% dalam satu jam terakhir dan -14.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moonwalk Fitness (MF)

Kapitalisasi Pasar $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M Suplai Peredaran 189.69M 189.69M 189.69M Total Suplai 999,999,276.8049 999,999,276.8049 999,999,276.8049

Kapitalisasi Pasar Moonwalk Fitness saat ini adalah $ 1.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MF adalah 189.69M, dan total suplainya sebesar 999999276.8049. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.14M.