Tokenomi Mozaic (MOZ)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Mozaic (MOZ), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Mozaic (MOZ)
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
Tokenomi Mozaic (MOZ): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Mozaic (MOZ) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token MOZ yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token MOZ yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi MOZ, jelajahi harga live token MOZ!
Prediksi Harga MOZ
Ingin mengetahui arah MOZ? Halaman prediksi harga MOZ kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
