Harga Mozaic Hari Ini

Harga live Mozaic (MOZ) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOZ ke USD saat ini adalah -- per MOZ.

Mozaic saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,001, dengan suplai yang beredar 150.52M MOZ. Selama 24 jam terakhir, MOZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.207574, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOZ bergerak +1.24% dalam satu jam terakhir dan -30.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mozaic (MOZ)

Kapitalisasi Pasar $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.26K$ 164.26K $ 164.26K Suplai Peredaran 150.52M 150.52M 150.52M Total Suplai 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Kapitalisasi Pasar Mozaic saat ini adalah $ 33.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOZ adalah 150.52M, dan total suplainya sebesar 749226547.2474781. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 164.26K.