Tokenomi Mr Puggles (PUGGLES)

Telusuri wawasan utama tentang Mr Puggles (PUGGLES), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:51:13 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Mr Puggles (PUGGLES)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Mr Puggles (PUGGLES), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 10.33K
$ 10.33K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 10.33K
$ 10.33K
All-Time High:
$ 0.00017366
$ 0.00017366
All-Time Low:
$ 0.00000982
$ 0.00000982
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0

Informasi Mr Puggles (PUGGLES)

Mr. Puggles isn’t just another cool dog on Base — he’s a symbol of the perfect blend between tradition and the evolving future of digital culture. With his timeless sense of style and a playful wink that says, “Let’s do this,” Mr. Puggles represents both trust and forward-thinking innovation in the crypto space.

More than just a mascot, he’s a character that brings people together. He connects the old-school charm of loyalty and confidence with the new wave of decentralized tech, memes, and community-driven energy.

Whether you’re just beginning your crypto journey or you’re a seasoned holder with years in the game, Mr. Puggles welcomes you into a growing community on Base — one that’s not only passionate but is actively redefining what it means to be bullish in this new digital frontier.

Mr. Puggles isn’t just leading a project. He’s leading a movement.

Situs Web Resmi:
https://www.pugglesonbase.com/

Tokenomi Mr Puggles (PUGGLES): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Mr Puggles (PUGGLES) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PUGGLES yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PUGGLES yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PUGGLES, jelajahi harga live token PUGGLES!

Prediksi Harga PUGGLES

Ingin mengetahui arah PUGGLES? Halaman prediksi harga PUGGLES kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

