Harga Mr Puggles Hari Ini

Harga live Mr Puggles (PUGGLES) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUGGLES ke USD saat ini adalah -- per PUGGLES.

Mr Puggles saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,697.84, dengan suplai yang beredar 1.00B PUGGLES. Selama 24 jam terakhir, PUGGLES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUGGLES bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -11.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mr Puggles (PUGGLES)

Kapitalisasi Pasar $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

