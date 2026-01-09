Harga Nailong (NAILONG)
Harga live Nailong (NAILONG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAILONG ke USD saat ini adalah $ 0 per NAILONG.
Nailong saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 564,351, dengan suplai yang beredar 1000.00M NAILONG. Selama 24 jam terakhir, NAILONG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.068524, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, NAILONG bergerak +1.68% dalam satu jam terakhir dan +5.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Nailong saat ini adalah $ 564.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NAILONG adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999996666.93. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 564.35K.
+1.68%
+3.37%
+5.54%
+5.54%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Nailong ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nailong ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nailong ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nailong ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.37%
|30 Days
|$ 0
|-19.92%
|60 Hari
|$ 0
|-39.17%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Nailong berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Apakah itu Nailong?
Nailong adalah koin meme terdesentralisasi di blockchain Solana, yang didorong oleh energi budaya meme internet. Terinspirasi oleh meme "Nailong", seorang miliarder teknologi fiktif, $Nailong bertujuan untuk menjadi aset yang menyenangkan dan inovatif. Koin ini menggabungkan humor dan kreativitas, menawarkan pengalaman unik bagi para penggemar meme maupun investor.
Apa yang membuat Nailong unik?
$Nailong menonjol berkat peluncuran yang adil, transaksi cepat, dan biaya rendah. Rencana pengembangan yang digerakkan oleh komunitas mencakup NFT bertema luar angkasa, giveaway, dan acara meme eksklusif, menjadikan perjalanan menuju bulan penuh keseruan dan daya tarik.
Untuk apa Nailong bisa digunakan?
Nailong memungkinkan transaksi cepat dengan biaya rendah dan memberikan akses ke acara-acara berbasis meme eksklusif, menggabungkan manfaat finansial dengan hiburan.
Berapa harga perdagangan langsung Nailong hari ini?
Harga perdagangan saat ini untuk Nailong berada pada Rp9.48794260887000000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.
Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk NAILONG?
NAILONG mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.
Bagaimana kinerja harga Nailong hari ini?
Dalam 24 jam terakhir, Nailong mengalami pergerakan harga sebesar 3.36%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.
Berapa rentang harga yang diperdagangkan Nailong hari ini?
Dalam satu hari terakhir, Nailong berfluktuasi antara Rp8.79376851421200000 dan Rp9.52492936131000000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.
