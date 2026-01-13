Harga Nakamigo Hari Ini

Harga live Nakamigo (MEEGSTR) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 27.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEEGSTR ke USD saat ini adalah $ 0 per MEEGSTR.

Nakamigo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 775,182, dengan suplai yang beredar 974.83M MEEGSTR. Selama 24 jam terakhir, MEEGSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEEGSTR bergerak +7.82% dalam satu jam terakhir dan +58.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nakamigo (MEEGSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 775.18K$ 775.18K $ 775.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 775.18K$ 775.18K $ 775.18K Suplai Peredaran 974.83M 974.83M 974.83M Total Suplai 974,826,635.4666812 974,826,635.4666812 974,826,635.4666812

