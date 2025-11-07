BursaDEX+
Harga live NAOS Finance hari ini adalah 0.00259295 USD. Lacak informasi harga aktual NAOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAOS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NAOS

Info Harga NAOS

Penjelasan NAOS

Situs Web Resmi NAOS

Tokenomi NAOS

Prakiraan Harga NAOS

Logo NAOS Finance

Harga NAOS Finance (NAOS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NAOS ke USD:

$0.00259301
$0.00259301
-2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live NAOS Finance (NAOS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:11:30 (UTC+8)

Informasi Harga NAOS Finance (NAOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00254908
$ 0.00254908
Low 24 Jam
$ 0.00269202
$ 0.00269202
High 24 Jam

$ 0.00254908
$ 0.00254908

$ 0.00269202
$ 0.00269202

$ 3.44
$ 3.44

$ 0.00104796
$ 0.00104796

-0.33%

-2.18%

-12.04%

-12.04%

Harga aktual NAOS Finance (NAOS) adalah $0.00259295. Selama 24 jam terakhir, NAOS diperdagangkan antara low $ 0.00254908 dan high $ 0.00269202, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAOS adalah $ 3.44, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00104796.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAOS telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, -2.18% selama 24 jam, dan -12.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NAOS Finance (NAOS)

$ 218.39K
$ 218.39K

--
--

$ 568.33K
$ 568.33K

84.22M
84.22M

219,177,144.6565301
219,177,144.6565301

Kapitalisasi Pasar NAOS Finance saat ini adalah $ 218.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NAOS adalah 84.22M, dan total suplainya sebesar 219177144.6565301. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 568.33K.

Riwayat Harga NAOS Finance (NAOS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga NAOS Finance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga NAOS Finance ke USD adalah $ -0.0007599578.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga NAOS Finance ke USD adalah $ -0.0004017726.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga NAOS Finance ke USD adalah $ -0.0003155199312116923.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.18%
30 Days$ -0.0007599578-29.30%
60 Hari$ -0.0004017726-15.49%
90 Hari$ -0.0003155199312116923-10.84%

Apa yang dimaksud dengan NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya NAOS Finance (NAOS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga NAOS Finance (USD)

Berapa nilai NAOS Finance (NAOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NAOS Finance (NAOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NAOS Finance.

Cek prediksi harga NAOS Finance sekarang!

NAOS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi NAOS Finance (NAOS)

Memahami tokenomi NAOS Finance (NAOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAOS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang NAOS Finance (NAOS)

Berapa nilai NAOS Finance (NAOS) hari ini?
Harga live NAOS dalam USD adalah 0.00259295 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAOS ke USD saat ini?
Harga NAOS ke USD saat ini adalah $ 0.00259295. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NAOS Finance?
Kapitalisasi pasar NAOS adalah $ 218.39K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAOS?
Suplai beredar NAOS adalah 84.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAOS?
NAOS mencapai harga ATH sebesar 3.44 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAOS?
NAOS mencapai harga ATL 0.00104796 USD.
Berapa volume perdagangan NAOS?
Volume perdagangan 24 jam live NAOS adalah -- USD.
Akankah harga NAOS naik lebih tinggi tahun ini?
NAOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:11:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NAOS Finance (NAOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

