Berapa harga saat ini dari Nest WisdomTree Vault?

Nest WisdomTree Vault diperdagangkan pada Rp17712.657715600000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 0.04% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan NWISDOM dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 0.04% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika NWISDOM unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Nest WisdomTree Vault dibandingkan dengan token Real World Assets (RWA),Yield-Bearing,Plume Network Ecosystem?

Dalam segmen Real World Assets (RWA),Yield-Bearing,Plume Network Ecosystem, NWISDOM menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Nest WisdomTree Vault hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp625097944.285750000 menempatkan NWISDOM pada peringkat #8870, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp17695.756324650000 hingga Rp17712.657715600000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan NWISDOM?

Nest WisdomTree Vault telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi NWISDOM?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 35298.934326, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.