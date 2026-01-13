Berapa harga real-time NFGX Token hari ini?

Harga live NFGX Token berada pada Rp, bergerak -2.79% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk NFGX?

NFGX telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan NFGX Token hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana NFGX saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa NFGX menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk NFGX Token?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp330072327.862368750000, NFGX Token berada di peringkat #10002, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami NFGX baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan NFGX Token dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp, sementara ATL-nya adalah Rp, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar NFGX?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (68998883063.99446 token), kinerja kategori dalam Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.