Harga Niuma Hari Ini

Harga live Niuma (NIUMA) hari ini adalah $ 0.00026547, dengan perubahan 80.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIUMA ke USD saat ini adalah $ 0.00026547 per NIUMA.

Niuma saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 258,901, dengan suplai yang beredar 975.24M NIUMA. Selama 24 jam terakhir, NIUMA diperdagangkan antara $ 0.00022255 (low) dan $ 0.00160265 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00160265, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005659.

Dalam kinerja jangka pendek, NIUMA bergerak -1.83% dalam satu jam terakhir dan +226.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Niuma (NIUMA)

Kapitalisasi Pasar $ 258.90K$ 258.90K $ 258.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 258.90K$ 258.90K $ 258.90K Suplai Peredaran 975.24M 975.24M 975.24M Total Suplai 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322 975,244,751.4777322

Kapitalisasi Pasar Niuma saat ini adalah $ 258.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NIUMA adalah 975.24M, dan total suplainya sebesar 975244751.4777322. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 258.90K.