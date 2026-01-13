Berapa nilai NotifAi News saat ini?

NotifAi News saat ini diperdagangkan seharga Rp6.52361371876560000, dengan pergerakan harga sebesar -22.02% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan NOTIFAI hari ini, naik atau turun?

NOTIFAI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes).

Seberapa populer NotifAi News hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual NOTIFAI.

Apa yang membuat NotifAi News berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) dan dibangun di atas jaringan --, NOTIFAI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah NOTIFAI yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah NotifAi News sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp16.85937892375920000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.7148785740080000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.