Harga nufdog Hari Ini

Harga live nufdog (NUF) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NUF ke USD saat ini adalah -- per NUF.

nufdog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,122.85, dengan suplai yang beredar 999.29M NUF. Selama 24 jam terakhir, NUF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NUF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar nufdog (NUF)

Kapitalisasi Pasar $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Suplai Peredaran 999.29M 999.29M 999.29M Total Suplai 999,288,270.777809 999,288,270.777809 999,288,270.777809

Kapitalisasi Pasar nufdog saat ini adalah $ 7.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NUF adalah 999.29M, dan total suplainya sebesar 999288270.777809. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.12K.