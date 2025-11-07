Harga Nyan Heroes Hari Ini

Harga live Nyan Heroes (NYAN) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYAN ke USD saat ini adalah -- per NYAN.

Nyan Heroes saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,442, dengan suplai yang beredar 146.35M NYAN. Selama 24 jam terakhir, NYAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.457078, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NYAN bergerak -1.90% dalam satu jam terakhir dan -14.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nyan Heroes (NYAN)

Kapitalisasi Pasar $ 125.44K$ 125.44K $ 125.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 857.14K$ 857.14K $ 857.14K Suplai Peredaran 146.35M 146.35M 146.35M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nyan Heroes saat ini adalah $ 125.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYAN adalah 146.35M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 857.14K.