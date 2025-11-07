Harga Nyx by Virtuals Hari Ini

Harga live Nyx by Virtuals (NYX) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYX ke USD saat ini adalah -- per NYX.

Nyx by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,063, dengan suplai yang beredar 1000.00M NYX. Selama 24 jam terakhir, NYX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0144835, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NYX bergerak -0.91% dalam satu jam terakhir dan -64.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nyx by Virtuals (NYX)

Kapitalisasi Pasar $ 54.06K$ 54.06K $ 54.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.06K$ 54.06K $ 54.06K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,080.608311 999,998,080.608311 999,998,080.608311

