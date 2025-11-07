Harga OctoFi Hari Ini

Harga live OctoFi (OCTO) hari ini adalah $ 0.218386, dengan perubahan 6.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCTO ke USD saat ini adalah $ 0.218386 per OCTO.

OctoFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,061, dengan suplai yang beredar 352.87K OCTO. Selama 24 jam terakhir, OCTO diperdagangkan antara $ 0.211512 (low) dan $ 0.233172 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 127.81, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.032216.

Dalam kinerja jangka pendek, OCTO bergerak +1.11% dalam satu jam terakhir dan -17.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OctoFi (OCTO)

Kapitalisasi Pasar $ 77.06K$ 77.06K $ 77.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.71K$ 174.71K $ 174.71K Suplai Peredaran 352.87K 352.87K 352.87K Total Suplai 799,999.9999999999 799,999.9999999999 799,999.9999999999

