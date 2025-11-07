Harga OID Hari Ini

Harga live OID (OID) hari ini adalah $ 0.00018131, dengan perubahan 6.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OID ke USD saat ini adalah $ 0.00018131 per OID.

OID saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 180,170, dengan suplai yang beredar 1.00B OID. Selama 24 jam terakhir, OID diperdagangkan antara $ 0.00017253 (low) dan $ 0.00019436 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00276221, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015189.

Dalam kinerja jangka pendek, OID bergerak +0.95% dalam satu jam terakhir dan -2.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OID (OID)

Kapitalisasi Pasar $ 180.17K$ 180.17K $ 180.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 180.17K$ 180.17K $ 180.17K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

