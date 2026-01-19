Berapa nilai Omni saat ini?

Omni saat ini diperdagangkan seharga Rp22985.89169200000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan OMNI hari ini, naik atau turun?

OMNI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,Proof of Work (PoW).

Seberapa populer Omni hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual OMNI.

Apa yang membuat Omni berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,Proof of Work (PoW) dan dibangun di atas jaringan --, OMNI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah OMNI yang beredar di pasar?

Terdapat 618140.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Omni sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp3170362.91440100000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6181.85275387200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.