Harga Omni Launch Hari Ini

Harga live Omni Launch (OMNI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMNI ke USD saat ini adalah $ 0 per OMNI.

Omni Launch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,842.41, dengan suplai yang beredar 746.93M OMNI. Selama 24 jam terakhir, OMNI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0035513, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OMNI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Omni Launch (OMNI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K Suplai Peredaran 746.93M 746.93M 746.93M Total Suplai 846,930,947.5432024 846,930,947.5432024 846,930,947.5432024

Kapitalisasi Pasar Omni Launch saat ini adalah $ 11.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMNI adalah 746.93M, dan total suplainya sebesar 846930947.5432024. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.43K.