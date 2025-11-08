Harga Omnia Protocol Hari Ini

Harga live Omnia Protocol (OMNIA) hari ini adalah $ 0.00306874, dengan perubahan 1.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMNIA ke USD saat ini adalah $ 0.00306874 per OMNIA.

Omnia Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,571, dengan suplai yang beredar 33.43M OMNIA. Selama 24 jam terakhir, OMNIA diperdagangkan antara $ 0.00293464 (low) dan $ 0.00398502 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.724005, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00100478.

Dalam kinerja jangka pendek, OMNIA bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -23.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Omnia Protocol (OMNIA)

Kapitalisasi Pasar $ 102.57K$ 102.57K $ 102.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 301.96K$ 301.96K $ 301.96K Suplai Peredaran 33.43M 33.43M 33.43M Total Suplai 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

