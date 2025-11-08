Harga OmniMinds Hari Ini

Harga live OmniMinds (OMNIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMNIS ke USD saat ini adalah -- per OMNIS.

OmniMinds saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,602, dengan suplai yang beredar 1.00B OMNIS. Selama 24 jam terakhir, OMNIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00103322, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OMNIS bergerak +0.29% dalam satu jam terakhir dan -34.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OmniMinds (OMNIS)

Kapitalisasi Pasar $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.60K$ 39.60K $ 39.60K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OmniMinds saat ini adalah $ 39.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMNIS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.60K.