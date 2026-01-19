BursaDEX+
Harga live Omnis Genesis by Virtuals hari ini adalah 0.00004237 USD. Kapitalisasi pasar OMNI adalah 35,682 USD. Lacak informasi harga aktual OMNI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang OMNI

Info Harga OMNI

Penjelasan OMNI

Situs Web Resmi OMNI

Tokenomi OMNI

Prakiraan Harga OMNI

Logo Omnis Genesis by Virtuals

Harga Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OMNI ke USD:

-10.10%1D
Grafik Harga Live Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:46:05 (UTC+8)

Harga Omnis Genesis by Virtuals Hari Ini

Harga live Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) hari ini adalah $ 0.00004237, dengan perubahan 10.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMNI ke USD saat ini adalah $ 0.00004237 per OMNI.

Omnis Genesis by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,682, dengan suplai yang beredar 844.79M OMNI. Selama 24 jam terakhir, OMNI diperdagangkan antara $ 0.0000408 (low) dan $ 0.00004765 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00270251, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002429.

Dalam kinerja jangka pendek, OMNI bergerak +3.28% dalam satu jam terakhir dan -18.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

Kapitalisasi Pasar Omnis Genesis by Virtuals saat ini adalah $ 35.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMNI adalah 844.79M, dan total suplainya sebesar 844789131.4558294. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.68K.

Riwayat Harga Omnis Genesis by Virtuals USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+3.28%

-10.16%

-18.99%

-18.99%

Riwayat Harga Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Omnis Genesis by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Omnis Genesis by Virtuals ke USD adalah $ +0.0000224443.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Omnis Genesis by Virtuals ke USD adalah $ -0.0000057146.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Omnis Genesis by Virtuals ke USD adalah $ -0.00002120012361480283.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-10.16%
30 Days$ +0.0000224443+52.97%
60 Hari$ -0.0000057146-13.48%
90 Hari$ -0.00002120012361480283-33.34%

Prediksi Harga untuk Omnis Genesis by Virtuals

Prediksi Harga Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OMNI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Omnis Genesis by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

Situs Web Resmi

Tentang Omnis Genesis by Virtuals

Berapa harga live Omnis Genesis by Virtuals?

Valuasi saat ini berada pada Rp0.71611193455150000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -10.16% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi OMNI?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Omnis Genesis by Virtuals?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp603075431.877900000, Omnis Genesis by Virtuals berada di peringkat #8947, menyoroti pengaruh dan skala Omnis Genesis by Virtuals dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

OMNI mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil OMNI hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp0.6895767507600000 hingga Rp0.80535127876750000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Omnis Genesis by Virtuals?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (844789131.4558294 token), tren adopsi dalam Artificial Intelligence (AI),Analytics,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Omnis Genesis by Virtuals

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:46:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Omnis Genesis by Virtuals Selengkapnya

