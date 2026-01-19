Harga Omnis Genesis by Virtuals Hari Ini

Harga live Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) hari ini adalah $ 0.00004237, dengan perubahan 10.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OMNI ke USD saat ini adalah $ 0.00004237 per OMNI.

Omnis Genesis by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,682, dengan suplai yang beredar 844.79M OMNI. Selama 24 jam terakhir, OMNI diperdagangkan antara $ 0.0000408 (low) dan $ 0.00004765 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00270251, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002429.

Dalam kinerja jangka pendek, OMNI bergerak +3.28% dalam satu jam terakhir dan -18.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

Kapitalisasi Pasar $ 35.68K$ 35.68K $ 35.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.68K$ 35.68K $ 35.68K Suplai Peredaran 844.79M 844.79M 844.79M Total Suplai 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

Kapitalisasi Pasar Omnis Genesis by Virtuals saat ini adalah $ 35.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OMNI adalah 844.79M, dan total suplainya sebesar 844789131.4558294. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.68K.