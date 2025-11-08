Harga Ontos Hari Ini

Harga live Ontos (ONTOS) hari ini adalah $ 0.00001578, dengan perubahan 2.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONTOS ke USD saat ini adalah $ 0.00001578 per ONTOS.

Ontos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,751.55, dengan suplai yang beredar 1.00B ONTOS. Selama 24 jam terakhir, ONTOS diperdagangkan antara $ 0.00001468 (low) dan $ 0.00001576 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033058, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001255.

Dalam kinerja jangka pendek, ONTOS bergerak +0.12% dalam satu jam terakhir dan -6.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ontos (ONTOS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.75K$ 15.75K $ 15.75K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

