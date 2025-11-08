Harga oof oof CTO Hari Ini

Harga live oof oof CTO (OOF) hari ini adalah $ 0.00001794, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OOF ke USD saat ini adalah $ 0.00001794 per OOF.

oof oof CTO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,508.09, dengan suplai yang beredar 975.88M OOF. Selama 24 jam terakhir, OOF diperdagangkan antara $ 0.00001786 (low) dan $ 0.00001821 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00046151, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001437.

Dalam kinerja jangka pendek, OOF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar oof oof CTO (OOF)

Kapitalisasi Pasar $ 17.51K$ 17.51K $ 17.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.51K$ 17.51K $ 17.51K Suplai Peredaran 975.88M 975.88M 975.88M Total Suplai 975,878,233.075677 975,878,233.075677 975,878,233.075677

