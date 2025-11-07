Harga OpenDelta GMCI30 Hari Ini

Harga live OpenDelta GMCI30 (OG30) hari ini adalah $ 0.175038, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OG30 ke USD saat ini adalah $ 0.175038 per OG30.

OpenDelta GMCI30 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 164,552, dengan suplai yang beredar 940.00K OG30. Selama 24 jam terakhir, OG30 diperdagangkan antara $ 0.175052 (low) dan $ 0.176386 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.258621, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.133385.

Dalam kinerja jangka pendek, OG30 bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -11.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpenDelta GMCI30 (OG30)

Kapitalisasi Pasar $ 164.55K$ 164.55K $ 164.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.55K$ 164.55K $ 164.55K Suplai Peredaran 940.00K 940.00K 940.00K Total Suplai 939,999.997995218 939,999.997995218 939,999.997995218

