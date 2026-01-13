Harga OpenKitx403 Hari Ini

Harga live OpenKitx403 (K403) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5,42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi K403 ke USD saat ini adalah $ 0 per K403.

OpenKitx403 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11.154,74, dengan suplai yang beredar 1,00B K403. Selama 24 jam terakhir, K403 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, K403 bergerak -%0,26 dalam satu jam terakhir dan -%5,32 selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpenKitx403 (K403)

Kapitalisasi Pasar $ 11,15K$ 11,15K $ 11,15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11,15K$ 11,15K $ 11,15K Suplai Peredaran 1,00B 1,00B 1,00B Total Suplai 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Kapitalisasi Pasar OpenKitx403 saat ini adalah $ 11,15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar K403 adalah 1,00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11,15K.