Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh opensouls?

opensouls beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari OPENSOULS?

Token ini dihargai sebesar Rp0.32512735971875000, mencatat pergerakan harga sebesar 20.91% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh opensouls?

opensouls termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan OPENSOULS dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari opensouls?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp322272303.505012500000, menempatkan aset ini di peringkat #10045. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai OPENSOULS yang beredar saat ini?

Terdapat 999830817.241898 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk opensouls hari ini?

Dalam satu hari terakhir, OPENSOULS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, opensouls berfluktuasi antara Rp0.262123405037500000 dan Rp0.568888649621875000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.