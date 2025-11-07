Harga OpenZK Network Hari Ini

Harga live OpenZK Network (OZK) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OZK ke USD saat ini adalah -- per OZK.

OpenZK Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 190,103, dengan suplai yang beredar 3.62B OZK. Selama 24 jam terakhir, OZK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00312993, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OZK bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -6.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpenZK Network (OZK)

Kapitalisasi Pasar $ 190.10K$ 190.10K $ 190.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 787.36K$ 787.36K $ 787.36K Suplai Peredaran 3.62B 3.62B 3.62B Total Suplai 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OpenZK Network saat ini adalah $ 190.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OZK adalah 3.62B, dan total suplainya sebesar 15000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 787.36K.