Harga live Opus CASH hari ini adalah 0.996864 USD. Lacak informasi harga aktual CASH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CASH dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Opus CASH

Harga Opus CASH (CASH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CASH ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Opus CASH (CASH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:54 (UTC+8)

Informasi Harga Opus CASH (CASH) (USD)

Harga aktual Opus CASH (CASH) adalah $0.996864. Selama 24 jam terakhir, CASH diperdagangkan antara low $ 0.995301 dan high $ 1.001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCASH adalah $ 1.091, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.944728.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CASH telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -0.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Opus CASH (CASH)

$ 347.57K
$ 347.57K$ 347.57K

--
----

$ 347.57K
$ 347.57K$ 347.57K

348.66K
348.66K 348.66K

348,664.794577488
348,664.794577488 348,664.794577488

Kapitalisasi Pasar Opus CASH saat ini adalah $ 347.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CASH adalah 348.66K, dan total suplainya sebesar 348664.794577488. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 347.57K.

Riwayat Harga Opus CASH (CASH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Opus CASH ke USD adalah $ -0.0012886941938129.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Opus CASH ke USD adalah $ -0.0016113309.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Opus CASH ke USD adalah $ -0.0019417913.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Opus CASH ke USD adalah $ -0.0022225251330204.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012886941938129-0.12%
30 Days$ -0.0016113309-0.16%
60 Hari$ -0.0019417913-0.19%
90 Hari$ -0.0022225251330204-0.22%

Apa yang dimaksud dengan Opus CASH (CASH)

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile.

Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD.

  • A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.
  • A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Opus CASH (CASH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Opus CASH (USD)

Berapa nilai Opus CASH (CASH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Opus CASH (CASH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Opus CASH.

Cek prediksi harga Opus CASH sekarang!

CASH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Opus CASH (CASH)

Memahami tokenomi Opus CASH (CASH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CASH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Opus CASH (CASH)

Berapa nilai Opus CASH (CASH) hari ini?
Harga live CASH dalam USD adalah 0.996864 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CASH ke USD saat ini?
Harga CASH ke USD saat ini adalah $ 0.996864. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Opus CASH?
Kapitalisasi pasar CASH adalah $ 347.57K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CASH?
Suplai beredar CASH adalah 348.66K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CASH?
CASH mencapai harga ATH sebesar 1.091 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CASH?
CASH mencapai harga ATL 0.944728 USD.
Berapa volume perdagangan CASH?
Volume perdagangan 24 jam live CASH adalah -- USD.
Akankah harga CASH naik lebih tinggi tahun ini?
CASH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CASH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:14:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

