Harga OracleBNB Hari Ini

Harga live OracleBNB (ORACLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 20.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORACLE ke USD saat ini adalah -- per ORACLE.

OracleBNB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,866, dengan suplai yang beredar 1.00B ORACLE. Selama 24 jam terakhir, ORACLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00335789, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ORACLE bergerak -1.74% dalam satu jam terakhir dan -34.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OracleBNB (ORACLE)

Kapitalisasi Pasar $ 71.87K$ 71.87K $ 71.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.87K$ 71.87K $ 71.87K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

