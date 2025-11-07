Harga OrbitAI Hari Ini

Harga live OrbitAI (ORBIT) hari ini adalah $ 0.01270873, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORBIT ke USD saat ini adalah $ 0.01270873 per ORBIT.

OrbitAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 120,733, dengan suplai yang beredar 9.50M ORBIT. Selama 24 jam terakhir, ORBIT diperdagangkan antara $ 0.01242329 (low) dan $ 0.01299941 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.752919, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0022876.

Dalam kinerja jangka pendek, ORBIT bergerak +1.61% dalam satu jam terakhir dan -26.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OrbitAI (ORBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 120.73K$ 120.73K $ 120.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.09K$ 127.09K $ 127.09K Suplai Peredaran 9.50M 9.50M 9.50M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OrbitAI saat ini adalah $ 120.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORBIT adalah 9.50M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.09K.