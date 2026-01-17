Harga Ormeus Ecosystem Hari Ini

Harga live Ormeus Ecosystem (ECO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECO ke USD saat ini adalah $ 0 per ECO.

Ormeus Ecosystem saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,747.83, dengan suplai yang beredar 3.52B ECO. Selama 24 jam terakhir, ECO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ECO bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +278.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ormeus Ecosystem (ECO)

Kapitalisasi Pasar $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K Suplai Peredaran 3.52B 3.52B 3.52B Total Suplai 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0 4,930,453,136.0

Kapitalisasi Pasar Ormeus Ecosystem saat ini adalah $ 14.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECO adalah 3.52B, dan total suplainya sebesar 4930453136.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.67K.