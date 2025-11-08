Harga Outerscope Hari Ini

Harga live Outerscope (OUTER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OUTER ke USD saat ini adalah -- per OUTER.

Outerscope saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,551.1, dengan suplai yang beredar 799.32M OUTER. Selama 24 jam terakhir, OUTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00139069, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, OUTER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Outerscope (OUTER)

Kapitalisasi Pasar $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Suplai Peredaran 799.32M 799.32M 799.32M Total Suplai 999,364,332.687206 999,364,332.687206 999,364,332.687206

Kapitalisasi Pasar Outerscope saat ini adalah $ 9.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OUTER adalah 799.32M, dan total suplainya sebesar 999364332.687206. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.94K.