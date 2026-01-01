Berapa harga saat ini dari ovary?

ovary diperdagangkan pada Rp0.96224138031360000, mengalami pergerakan harga sebesar -11.41% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari ovary adalah Rp11.23673589412560000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.79668721024560000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan OVARY hari ini?

Market capitalization berada pada Rp948287528.836440000, menempatkan aset ini di peringkat #8185 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar ovary?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan OVARY.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999973960.833288 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa ovary termasuk?

ovary merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai OVARY?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan OVARY memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.