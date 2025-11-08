Harga OX Labs Hari Ini

Harga live OX Labs (OXLABS) hari ini adalah $ 0.00000701, dengan perubahan 0.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OXLABS ke USD saat ini adalah $ 0.00000701 per OXLABS.

OX Labs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,634.35, dengan suplai yang beredar 946.48M OXLABS. Selama 24 jam terakhir, OXLABS diperdagangkan antara $ 0.00000697 (low) dan $ 0.00000705 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00035771, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000635.

Dalam kinerja jangka pendek, OXLABS bergerak -0.22% dalam satu jam terakhir dan -16.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OX Labs (OXLABS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Suplai Peredaran 946.48M 946.48M 946.48M Total Suplai 996,025,883.808366 996,025,883.808366 996,025,883.808366

Kapitalisasi Pasar OX Labs saat ini adalah $ 6.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OXLABS adalah 946.48M, dan total suplainya sebesar 996025883.808366. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.98K.