BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ozapay hari ini adalah 0.03798899 USD. Lacak informasi harga aktual OZA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OZA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ozapay hari ini adalah 0.03798899 USD. Lacak informasi harga aktual OZA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OZA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OZA

Info Harga OZA

Penjelasan OZA

Whitepaper OZA

Situs Web Resmi OZA

Tokenomi OZA

Prakiraan Harga OZA

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ozapay

Harga Ozapay (OZA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OZA ke USD:

$0.03798899
$0.03798899$0.03798899
+2.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ozapay (OZA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:00 (UTC+8)

Informasi Harga Ozapay (OZA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03491548
$ 0.03491548$ 0.03491548
Low 24 Jam
$ 0.04099129
$ 0.04099129$ 0.04099129
High 24 Jam

$ 0.03491548
$ 0.03491548$ 0.03491548

$ 0.04099129
$ 0.04099129$ 0.04099129

$ 0.04616339
$ 0.04616339$ 0.04616339

$ 0.0155504
$ 0.0155504$ 0.0155504

+3.76%

+2.47%

+22.02%

+22.02%

Harga aktual Ozapay (OZA) adalah $0.03798899. Selama 24 jam terakhir, OZA diperdagangkan antara low $ 0.03491548 dan high $ 0.04099129, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOZA adalah $ 0.04616339, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0155504.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OZA telah berubah sebesar +3.76% selama 1 jam terakhir, +2.47% selama 24 jam, dan +22.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ozapay (OZA)

$ 28.86M
$ 28.86M$ 28.86M

--
----

$ 37.87M
$ 37.87M$ 37.87M

759.59M
759.59M 759.59M

996,889,063.74
996,889,063.74 996,889,063.74

Kapitalisasi Pasar Ozapay saat ini adalah $ 28.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OZA adalah 759.59M, dan total suplainya sebesar 996889063.74. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.87M.

Riwayat Harga Ozapay (OZA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ozapay ke USD adalah $ +0.00091668.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ozapay ke USD adalah $ +0.0115204537.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ozapay ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ozapay ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00091668+2.47%
30 Days$ +0.0115204537+30.33%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ozapay (OZA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ozapay (USD)

Berapa nilai Ozapay (OZA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ozapay (OZA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ozapay.

Cek prediksi harga Ozapay sekarang!

OZA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ozapay (OZA)

Memahami tokenomi Ozapay (OZA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OZA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ozapay (OZA)

Berapa nilai Ozapay (OZA) hari ini?
Harga live OZA dalam USD adalah 0.03798899 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OZA ke USD saat ini?
Harga OZA ke USD saat ini adalah $ 0.03798899. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ozapay?
Kapitalisasi pasar OZA adalah $ 28.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OZA?
Suplai beredar OZA adalah 759.59M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OZA?
OZA mencapai harga ATH sebesar 0.04616339 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OZA?
OZA mencapai harga ATL 0.0155504 USD.
Berapa volume perdagangan OZA?
Volume perdagangan 24 jam live OZA adalah -- USD.
Akankah harga OZA naik lebih tinggi tahun ini?
OZA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OZA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:36:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ozapay (OZA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,658.18
$101,658.18$101,658.18

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,344.00
$3,344.00$3,344.00

+1.33%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1192
$1.1192$1.1192

+30.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.56
$157.56$157.56

+1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,658.18
$101,658.18$101,658.18

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,344.00
$3,344.00$3,344.00

+1.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.56
$157.56$157.56

+1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2235
$2.2235$2.2235

-0.49%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$966.52
$966.52$966.52

+3.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.613
$4.613$4.613

+361.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007879
$0.007879$0.007879

+269.21%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.3765
$13.3765$13.3765

+118.92%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002324
$0.00002324$0.00002324

+115.78%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1021
$0.1021$0.1021

+104.20%