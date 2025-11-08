Harga Palie Hari Ini

Harga live Palie (PALIE) hari ini adalah $ 0.00003524, dengan perubahan 12.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PALIE ke USD saat ini adalah $ 0.00003524 per PALIE.

Palie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,239, dengan suplai yang beredar 1.00B PALIE. Selama 24 jam terakhir, PALIE diperdagangkan antara $ 0.00003344 (low) dan $ 0.00004067 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00078556, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003222.

Dalam kinerja jangka pendek, PALIE bergerak +3.65% dalam satu jam terakhir dan -28.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Palie (PALIE)

Kapitalisasi Pasar $ 35.24K$ 35.24K $ 35.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.24K$ 35.24K $ 35.24K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Palie saat ini adalah $ 35.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PALIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.24K.