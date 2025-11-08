Harga Pandemic Diamond Hari Ini

Harga live Pandemic Diamond (PMD) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PMD ke USD saat ini adalah -- per PMD.

Pandemic Diamond saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,003.27, dengan suplai yang beredar 127.65M PMD. Selama 24 jam terakhir, PMD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00187404, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PMD bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -18.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pandemic Diamond (PMD)

Kapitalisasi Pasar $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 133.20K$ 133.20K $ 133.20K Suplai Peredaran 127.65M 127.65M 127.65M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

