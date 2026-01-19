Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Pandora?

Pandora beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari PANDORA?

Token ini dihargai sebesar Rp2631884.59873400000, mencatat pergerakan harga sebesar -6.76% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Pandora?

Pandora termasuk dalam kategori Ethereum Ecosystem,ERC 404,Hybrid Token Standards. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan PANDORA dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Pandora?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp26321364294.591550000, menempatkan aset ini di peringkat #3304. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai PANDORA yang beredar saat ini?

Terdapat 10000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Pandora hari ini?

Dalam satu hari terakhir, PANDORA mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Pandora berfluktuasi antara Rp2608222.65140400000 dan Rp2919884.30052200000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.