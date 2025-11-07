BursaDEX+
Selengkapnya Tentang PARAX

Info Harga PARAX

Penjelasan PARAX

Situs Web Resmi PARAX

Tokenomi PARAX

Prakiraan Harga PARAX

Logo Parabolic

Harga Parabolic (PARAX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PARAX ke USD:

Harga aktual Parabolic (PARAX) adalah $0.00035842. Selama 24 jam terakhir, PARAX diperdagangkan antara low $ 0.00035483 dan high $ 0.00037155, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPARAX adalah $ 0.02469466, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00035483.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PARAX telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, -2.25% selama 24 jam, dan -19.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Parabolic (PARAX)

$ 358.42K
$ 358.42K$ 358.42K

--
----

$ 358.42K
$ 358.42K$ 358.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Parabolic saat ini adalah $ 358.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PARAX adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 358.42K.

Riwayat Harga Parabolic (PARAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Parabolic ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Parabolic ke USD adalah $ -0.0003072390.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Parabolic ke USD adalah $ -0.0003185124.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Parabolic ke USD adalah $ -0.0029934263453327814.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.25%
30 Days$ -0.0003072390-85.72%
60 Hari$ -0.0003185124-88.86%
90 Hari$ -0.0029934263453327814-89.30%

Apa yang dimaksud dengan Parabolic (PARAX)

PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Parabolic (PARAX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Parabolic (USD)

Berapa nilai Parabolic (PARAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Parabolic (PARAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Parabolic.

Cek prediksi harga Parabolic sekarang!

PARAX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Parabolic (PARAX)

Memahami tokenomi Parabolic (PARAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PARAX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Parabolic (PARAX)

Berapa nilai Parabolic (PARAX) hari ini?
Harga live PARAX dalam USD adalah 0.00035842 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PARAX ke USD saat ini?
Harga PARAX ke USD saat ini adalah $ 0.00035842. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Parabolic?
Kapitalisasi pasar PARAX adalah $ 358.42K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PARAX?
Suplai beredar PARAX adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PARAX?
PARAX mencapai harga ATH sebesar 0.02469466 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PARAX?
PARAX mencapai harga ATL 0.00035483 USD.
Berapa volume perdagangan PARAX?
Volume perdagangan 24 jam live PARAX adalah -- USD.
Akankah harga PARAX naik lebih tinggi tahun ini?
PARAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PARAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:04:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Parabolic (PARAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

