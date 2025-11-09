Tokenomi Paragon Tweaks (PRGN)

Telusuri wawasan utama tentang Paragon Tweaks (PRGN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:43:37 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Paragon Tweaks (PRGN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Paragon Tweaks (PRGN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 340.03K
Total Suplai:
$ 966.95M
Suplai yang Beredar:
$ 966.95M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 340.03K
All-Time High:
$ 0.00183169
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00035165
Informasi Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

Situs Web Resmi:
https://paragontweaks.net/services

Tokenomi Paragon Tweaks (PRGN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Paragon Tweaks (PRGN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PRGN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PRGN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PRGN, jelajahi harga live token PRGN!

Penafian

