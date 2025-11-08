Harga Patchy Hari Ini

Harga live Patchy (PATCHY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PATCHY ke USD saat ini adalah -- per PATCHY.

Patchy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,763.36, dengan suplai yang beredar 999.43M PATCHY. Selama 24 jam terakhir, PATCHY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0013772, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PATCHY bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -20.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Patchy (PATCHY)

Kapitalisasi Pasar $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Suplai Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Total Suplai 999,429,283.628067 999,429,283.628067 999,429,283.628067

Kapitalisasi Pasar Patchy saat ini adalah $ 6.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PATCHY adalah 999.43M, dan total suplainya sebesar 999429283.628067. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.76K.