Harga Pepe on BnB Hari Ini

Harga live Pepe on BnB (佩佩) hari ini adalah $ 0.00000891, dengan perubahan 3.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 佩佩 ke USD saat ini adalah $ 0.00000891 per 佩佩.

Pepe on BnB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,906.07, dengan suplai yang beredar 1.00B 佩佩. Selama 24 jam terakhir, 佩佩 diperdagangkan antara $ 0.0000084 (low) dan $ 0.00000889 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00017741, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000806.

Dalam kinerja jangka pendek, 佩佩 bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -22.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pepe on BnB (佩佩)

Kapitalisasi Pasar $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pepe on BnB saat ini adalah $ 8.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 佩佩 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.91K.