Harga pepewifhat Hari Ini

Harga live pepewifhat (PIF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIF ke USD saat ini adalah $ 0 per PIF.

pepewifhat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,848, dengan suplai yang beredar 69.42B PIF. Selama 24 jam terakhir, PIF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PIF bergerak +0.65% dalam satu jam terakhir dan +6.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar pepewifhat (PIF)

Kapitalisasi Pasar $ 58.85K$ 58.85K $ 58.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.85K$ 58.85K $ 58.85K Suplai Peredaran 69.42B 69.42B 69.42B Total Suplai 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar pepewifhat saat ini adalah $ 58.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIF adalah 69.42B, dan total suplainya sebesar 69420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.85K.