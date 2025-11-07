BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PERQ hari ini adalah 0.00033332 USD. Lacak informasi harga aktual PERQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PERQ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PERQ hari ini adalah 0.00033332 USD. Lacak informasi harga aktual PERQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PERQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PERQ

Info Harga PERQ

Penjelasan PERQ

Whitepaper PERQ

Situs Web Resmi PERQ

Tokenomi PERQ

Prakiraan Harga PERQ

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PERQ

Harga PERQ (PERQ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PERQ ke USD:

$0.00033332
$0.00033332$0.00033332
+0.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PERQ (PERQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:16:32 (UTC+8)

Informasi Harga PERQ (PERQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003302
$ 0.0003302$ 0.0003302
Low 24 Jam
$ 0.0003856
$ 0.0003856$ 0.0003856
High 24 Jam

$ 0.0003302
$ 0.0003302$ 0.0003302

$ 0.0003856
$ 0.0003856$ 0.0003856

$ 0.01227992
$ 0.01227992$ 0.01227992

$ 0.00032478
$ 0.00032478$ 0.00032478

-0.85%

+0.47%

-6.49%

-6.49%

Harga aktual PERQ (PERQ) adalah $0.00033332. Selama 24 jam terakhir, PERQ diperdagangkan antara low $ 0.0003302 dan high $ 0.0003856, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPERQ adalah $ 0.01227992, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00032478.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PERQ telah berubah sebesar -0.85% selama 1 jam terakhir, +0.47% selama 24 jam, dan -6.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PERQ (PERQ)

$ 279.73K
$ 279.73K$ 279.73K

--
----

$ 665.27K
$ 665.27K$ 665.27K

839.84M
839.84M 839.84M

1,997,352,724.55638
1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638

Kapitalisasi Pasar PERQ saat ini adalah $ 279.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PERQ adalah 839.84M, dan total suplainya sebesar 1997352724.55638. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 665.27K.

Riwayat Harga PERQ (PERQ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PERQ ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PERQ ke USD adalah $ -0.0000920130.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PERQ ke USD adalah $ -0.0001310810.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PERQ ke USD adalah $ -0.0002778017342821276.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.47%
30 Days$ -0.0000920130-27.60%
60 Hari$ -0.0001310810-39.32%
90 Hari$ -0.0002778017342821276-45.45%

Apa yang dimaksud dengan PERQ (PERQ)

PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum.

The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow.

PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PERQ (PERQ)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga PERQ (USD)

Berapa nilai PERQ (PERQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PERQ (PERQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PERQ.

Cek prediksi harga PERQ sekarang!

PERQ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PERQ (PERQ)

Memahami tokenomi PERQ (PERQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PERQ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PERQ (PERQ)

Berapa nilai PERQ (PERQ) hari ini?
Harga live PERQ dalam USD adalah 0.00033332 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PERQ ke USD saat ini?
Harga PERQ ke USD saat ini adalah $ 0.00033332. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PERQ?
Kapitalisasi pasar PERQ adalah $ 279.73K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PERQ?
Suplai beredar PERQ adalah 839.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PERQ?
PERQ mencapai harga ATH sebesar 0.01227992 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PERQ?
PERQ mencapai harga ATL 0.00032478 USD.
Berapa volume perdagangan PERQ?
Volume perdagangan 24 jam live PERQ adalah -- USD.
Akankah harga PERQ naik lebih tinggi tahun ini?
PERQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PERQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:16:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PERQ (PERQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,010.33
$100,010.33$100,010.33

-1.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,228.92
$3,228.92$3,228.92

-2.15%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0733
$1.0733$1.0733

+25.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.13
$152.13$152.13

-2.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,010.33
$100,010.33$100,010.33

-1.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,228.92
$3,228.92$3,228.92

-2.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.13
$152.13$152.13

-2.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1728
$2.1728$2.1728

-2.76%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16177
$0.16177$0.16177

+1.63%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015890
$0.00015890$0.00015890

+3,078.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.6192
$23.6192$23.6192

+286.56%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004165
$0.00004165$0.00004165

+286.72%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007669
$0.007669$0.007669

+259.37%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009570
$0.009570$0.009570

+139.25%